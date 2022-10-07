Верховний суд попросив СБУ перевірити всіх суддів на наявність у них російського паспорта

Голова Верховного суду Всеволод Князєв попросив Службу безпеки України перевірити всіх суддів на наявність у них російського паспорта. Він готовий звільнити всіх суддів, у яких його знайдуть.

Про це Князєв розповів в інтервʼю «Цензору.НЕТ».

«З власної ініціативи я звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити всіх суддів Верховного суду на наявність російського громадянства. І якщо такі факти підтвердяться і щодо інших осіб, моє рішення щодо них буде таким самим», — зазначив він.

Князєв вважає, що наразі немає гарантії, що в українських державних органах влади немає людей із російським паспортом. Тому, на його думку, українська влада має вжити системних заходів, щоб такого більше не було.