Петиція про припинення громадянства судді Львова зібрала необхідну кількість підписів

Петиція щодо припинення українського громадянства судді Верховного суду Богдана Львова набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.
Станом на 14: 00 петицію підписали 25 057 українців.
Авторка петиції Аліна Михайлова петиції просить президента перевірити наявність підстав для припинення громадянства Львова, оскільки вважає, що «наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України, та до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з росією».
Михайлова закликає Володимира Зеленського ініціювати перевірки відповідними державними органами.
- 15 вересня проєкт «Схеми» оприлюднив матеріал про російський паспорт Богдана Львова — журналісти знайшли нібито його заяву на отримання російського паспорта в 1999 році. Також «Схеми» зʼясували, що в жовтні 2012 року на імʼя Богдана Львова був оформлений новий паспорт громадянина росії. Підстава заміни документа — досягнення 45-річного віку. 16 вересня сам Львов заперечив наявність російського паспорта, однак на період слідства його позбавили доступу до держтаємниці.
- 21 вересня НАБУ почало розслідування проти Львова, який не задекларував московську нерухомість його родини. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира в російській столиці на Ленінградському шосе, приблизна ринкова вартість якої становить 11 мільйонів гривень. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.
- 3 жовтня судді Касаційного господарського суду в складі Верховного суду не змогли зібрати достатню кількість голосів, щоб усунути з посади Богдана Львова. У той же день СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова.
- 5 жовтня голова Верховного суду виключив Львова зі штату.