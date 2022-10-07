Петиція про припинення громадянства судді Львова зібрала необхідну кількість підписів

Петиція щодо припинення українського громадянства судді Верховного суду Богдана Львова набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.

Станом на 14: 00 петицію підписали 25 057 українців.

Авторка петиції Аліна Михайлова петиції просить президента перевірити наявність підстав для припинення громадянства Львова, оскільки вважає, що «наявність російського громадянства у судді, який ухвалює рішення іменем України, та до того ж обіймає високу адміністративну посаду в судовій системі, є загрозою державності і вершиною некомпетентності правоохоронних органів на восьмому році війни з росією».

Михайлова закликає Володимира Зеленського ініціювати перевірки відповідними державними органами.