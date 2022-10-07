Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. За — 297 голосів.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Жінки, які мають спеціальність із переліку Міністерства оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобовʼязаних за їхнім бажанням.

Жінок-медиків (мають медичну або фармацевтичну спеціальність) обовʼязково треба ставити на військовий облік військовозобовʼязаних.