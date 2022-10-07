Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік для жінок

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. За — 297 голосів.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Жінки, які мають спеціальність із переліку Міністерства оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобовʼязаних за їхнім бажанням.
Жінок-медиків (мають медичну або фармацевтичну спеціальність) обовʼязково треба ставити на військовий облік військовозобовʼязаних.
- 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій, представниці яких мають стати на облік, суттєво скоротять. У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.
- 7 вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про відтермінування на рік (до 1 жовтня 2023 року) взяття жінок окремих професій на військовий облік, жодних обмежень для них щодо виїзду за кордон зараз не існує.