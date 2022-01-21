Міноборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок — список професій сильно скоротять

«Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних сил. У наказі ми затверджуємо не всі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на нинішньому етапі», — зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій і понад 200 військово-облікових спеціальностей.

Зазначається, що нову редакцію наказу вже надіслали на погодження до МВС, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Наразі йдеться переважно про професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Остаточний перелік оприлюднять після погодження з іншими відомствами. Також у проєкті наказу зафіксовано механізм перегляду переліку.

«Генеральний штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже в нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим», — пояснив Резніков.

Він також підкреслив, що для жінок не передбачено штрафів, тому що вони можуть накладатися лише на військовозобов’язаних. А до постановки на облік жінка не є військовозобов’язаною.

«Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік, а до цього моменту вони не є такими», — наголосив Резніков.