Зеленський закликав НАТО завдати превентивного удару по росії, щоб не дати їй використати ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс завдати превентивного удару по росії, щоб не дозволити президенту рф володимиру путіну застосувати ядерну зброю.

Про це він заявив під час онлайн-виступу в Інституті Лоуї.

«Що має робити НАТО? Виключити можливість росії застосувати ядерну зброю. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари — щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки — чекати на ядерні удари росії, щоб потім сказати: “Ах, ти так, ну ось тримай від нас!”», — сказав президент.

E кремлі назвали заяву Зеленського «закликом до початку нової світової війни».