Зеленський закликав НАТО завдати превентивного удару по росії, щоб не дати їй використати ядерну зброю

Президент Володимир Зеленський закликав Північноатлантичний альянс завдати превентивного удару по росії, щоб не дозволити президенту рф володимиру путіну застосувати ядерну зброю.
Про це він заявив під час онлайн-виступу в Інституті Лоуї.
«Що має робити НАТО? Виключити можливість росії застосувати ядерну зброю. Але, що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари — щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки — чекати на ядерні удари росії, щоб потім сказати: “Ах, ти так, ну ось тримай від нас!”», — сказав президент.
E кремлі назвали заяву Зеленського «закликом до початку нової світової війни».
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.
- США попередили рф про «руйнівні» наслідки та відповідь.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю, тому до неї слід ставитися серйозно.
- США посилили нагляд за ядерною зброєю рф, проте поки не бачать ознак підготовки до її застосування.