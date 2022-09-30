Держсекретар Блінкен: США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Сполучених Штатах досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї. Він зазначив, що США уважно стежать за цим.

Про це пише Reuters.

«Ми дуже уважно дивимося, чи насправді росія робить щось, що свідчить про те, що вони планують застосувати ядерну зброю. На сьогоднішній день ми не бачили, щоб вони вживали таких дій», — сказав Блінкен.

За його словами, заяви російського президента путіна про можливе застосування такої зброї є «пустими балачками».