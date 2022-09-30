Держсекретар Блінкен: США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Сполучених Штатах досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї. Він зазначив, що США уважно стежать за цим.
Про це пише Reuters.
«Ми дуже уважно дивимося, чи насправді росія робить щось, що свідчить про те, що вони планують застосувати ядерну зброю. На сьогоднішній день ми не бачили, щоб вони вживали таких дій», — сказав Блінкен.
За його словами, заяви російського президента путіна про можливе застосування такої зброї є «пустими балачками».
- Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.
- США попередили рф про «руйнівні» наслідки та відповідь.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що ядерна загроза з боку російської федерації може стати реальністю, тому до цього слід ставитися серйозно. Подібне заявила колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала не вважати блефом слова путіна.