Верховна Рада дозволила нацгвардійцям проводити розмінування

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який дозволить бійцям Національної гвардії України проводити розмінування.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Законопроєкт № 7673 вносить зміни до статті 12 Закону України «Про Національну гвардію України» щодо проведення робіт із розмінування, зокрема під час воєнного стану. Його підтримали 263 українські парламентарі.
- Зараз Україна — одна з найбільш замінованих країн у світі. Майже третина територій держави (приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів) потребує розмінування.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що, за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.