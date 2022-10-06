Зеленський: До росії депортували вже понад 1,6 мільйона українців

Президент Володимир Зеленський заявив, що до росії примусово депортували вже понад 1,6 мільйона українців.

Про це він розповів під час звернення до учасників сесії Генасамблеї Організації американських держав, яка триває в Лімі (Перу).

«Уже понад 1,6 мільйона українців примусово депортовані до рф. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували», — сказав президент.