США виявили 18 фільтраційних таборів для українців у росії та на окупованих територіях України

Заступник голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила, що Сполучені Штати виявили щонайменше 18 таборів, які росіяни створили для затримання та примусової депортації українців до рф.

Про це пише New York Times.

Вона додала, що москва, схоже, готувала ці фільтраційні табори ще до повномасштабного вторгнення в Україну.

«На даний момент визначено щонайменше 18 місць фільтрації з обох боків українсько-російського кордону», — сказала Остріан.

Журналісти New York Times та багатьох інших ЗМІ мають численні свідчення депортованих про допити, побиття, тортури та зникнення людей. Після фільтраційних таборів українців відправляли у міста по всій росії — часто у віддалені регіони поблизу Китаю чи Японії.

Дані США свідчать про те, що російські чиновники готувалися до такої фільтрації ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

«Російські чиновники, ймовірно, створили списки українських цивільних, які вважалися такими, що загрожують контролю росії над Україною, — для затримання та фільтрації. Включаючи будь-кого українських поглядів, наприклад, політичних діячів та активістів, а також співробітників служби безпеки», — сказала вона.

Кортні Остріан наголосила, що всіх відповідальних за примусову депортацію українців до росії виявлять та притягнуть до відповідальності за порушення міжнародного права.