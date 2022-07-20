США внесли росію до списку країн, які торгують людьми та вербують дітей-солдатів

Сполучені Штати Америки 19 липня включили росію до списку країн, які сприяють торгівлі людьми та примусовій праці, вербують і використовують дітей-солдат.

Про це повідомляє Reuters.

Держдеп опублікував цей список у рамках щорічного звіту про торгівлю людьми. За дорученням Конгресу у 2019 році туди вперше включили розділ «Торгівля людьми, спонсорована державою».

Через повномасштабне вторгнення в Україну у цьому звіті часто фігурує росія.

«Мільйонам українців довелося залишити свої домівки... деякі взагалі залишили країну, більшість лише із тим майном, що вони змогли забрати з собою. Це робить їх дуже вразливими до експлуатації», — заявив державний секретар Ентоні Блінкен на презентації звіту.

Блінкен зазначив, що зараз у світі близько 25 мільйонів жертв торгівлі людьми.

Окрім росії, у новому розділі держав-спонсорів цього злочину є Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та пʼять інших країн, у яких задокументовані «політика або схема торгівлі людьми», примусова праця у держсекторах, сексуальне рабство в урядових таборах, а також — використання дітей-солдат.

Зазначалося, що москва причетна до примусової праці північнокорейських трудових мігрантів, зокрема, росія видавала їм візи, намагаючись обійти резолюції ООН, які вимагають їхньої репатріації.

Доповідь містила окремий список із 12 країн, які наймають або вербують дітей-солдатів. До нього теж включили росію.

У звіті є посилання на численні повідомлення про «роботу» дітей на російських блокпостах на Донбасі, починаючи з 2014 року, та використання російськими військами дітей як живого щита після вторгнення 24 лютого цього року.

Також у доповіді згадують про те, що війська рф змусили тисячі українців, у тому числі дітей, пройти через фільтраційні табори, де у них вилучили документи, змусили взяти російські документи та депортували у віддалені райони росії.