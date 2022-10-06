США нададуть Україні $55 мільйонів для підготовки до зими

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть Україні $55 мільйонів для підготовки інфраструктури теплопостачання до зими в умовах війни проти рф.

Про це йдеться в повідомленні USAID.

Допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до підприємств у всіх регіонах країни, осель українців, закладів медицини та освіти.

USAID також надасть електрогенератори, альтернативні джерела опалення для лікарень, центрів перебування вимушених переселенців та прихистку соціально вразливих громадян. Пріоритетними будуть заклади Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей.

Ця допомога від USAID надаватиметься в рамках проєкту «Енергетична безпека». Програма розрахована на пʼять років і має на меті допомогти Україні створити більш безпечний і прозорий енергосектор.

Мер Києва Віталій Кличко окремо доповів, що столиця отримала від USAID труби і трубопровідну арматуру вартістю $1,3 мільйона. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт вже на завершальній стадії.