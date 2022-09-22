Війська росії пошкодили в Україні 349 об’єктів теплопостачання

Війська росії від початку повномасштабної війни обстрілами пошкодили 349 об’єктів енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає «Укринформ».
«Ми бачимо, що велика кількість об’єктів енергетичної структури України пошкоджена. Ворог підступно б’є саме по цих об’єктах. Загалом станом на 20 вересня в Україні уражено 349 об’єктів енергетичної структури. У сфері теплопостачання це включає 11 ТЕЦ і 3 ТЕС», — зазначив Чернишов.
На сьогодні відновлено 52% зі всіх пошкоджених об’єктів.
- Раніше прем’єр Денис Шмигаль доручив створити штаб ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури.
- Українська влада прогнозує, що окупанти цілеспрямовано обстрілюватимуть енергетичну інфраструктуру взимку. Голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко попереджав, що цієї зими температура в приміщеннях буде нижче за норму, а опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.