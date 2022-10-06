КНДР знову запустила дві балістичні ракети у бік Японії. За майже два тижні це вже шостий запуск

Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японії. Вони полетіли у бік Японського моря.

Про це пише Yonhap.

Це вже шостий ракетний запуск КНДР за останні 12 днів. Під час одного з таких запусків у Японії навіть спрацювали сирени.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що пуски зафіксували о 06:01 та 06:23 за місцевим часом з району Пхеньяну. За їхніми оцінками, одна з ракет подолала понад 350 км, інша — близько 800 км на максимальній висоті близько 60 км.