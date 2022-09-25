У Південній Кореї заявили, що КНДР знову запустила балістичну ракету

Збройні сили Південної Кореї заявили, що КНДР 25 вересня випустила одиночну балістичну ракету малої дальності у бік моря.

Про це пише Reuters.

Ракету випустили з району Течхон у провінції Північний Пхеньян близько 07:00 за місцевим часом. Вона пролетіла приблизно 600 км на висоті 60 км.

«Запуск Північною Кореєю балістичної ракети є актом серйозної провокації, який загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти», — йдеться у заяві Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання для обговорення заходів реагування та засудила запуск як явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і невиправдану провокацію.

Цими днями до Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Ronald Reagan. Він братиме участь у спільних навчаннях з південнокорейською армією, які триватимуть з 26 по 29 вересня. Також до Сеулу прибуде віцепрезидент США Камала Гарріс.