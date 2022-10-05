Зеленський заявив про звільнення трьох сіл на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що ЗСУ за добу звільнили на Херсонщині села Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.
«Дякую всім, хто воює та працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає Україні та тисне на росію заради миру! Обовʼязково переможемо», — додав президент.
Окремо Оперативне командування «Південь» повідомило, що у вказаних пунктах українські війська закріпились і підняли державний прапор.
- Наразі на Херсонщині та Харківщині триває наступ ЗСУ. Тільки на півночі Херсонської області українська армія просунулась на відстань до 20 км.
- Російське видання «Агентство» 4 жовтня звертало увагу на карти міноборони росії, на яких видно, що війська рф на півночі Херсонщини відступили приблизно на 30 км. Фактично російське відомство визнало великий відступ. Також на картах видно, що окупантів вибили майже з усієї Харківської області.
- Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у своєму Twitter мапу контрнаступу українських військ, на якій можна побачити хронологію звільнення територій Харківської та Херсонської областей.