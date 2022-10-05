Зеленський заявив про звільнення трьох сіл на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що ЗСУ за добу звільнили на Херсонщині села Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.

«Дякую всім, хто воює та працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає Україні та тисне на росію заради миру! Обовʼязково переможемо», — додав президент.

Окремо Оперативне командування «Південь» повідомило, що у вказаних пунктах українські війська закріпились і підняли державний прапор.