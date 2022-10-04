ЗСУ звільнили чотири села на Харківщині та Херсонщині

Українські війська звільнили села Богуславка та Борівська Андріївка в Харківській області, а також вибили російські війська з сіл Давидів Брід та Велика Олександрівка в Херсонській області.

Про звільнення Богуславки та Борівської Андріївки повідомила Борівська селищна рада, опублікувавши фото та відео з місцевими жителями, військовими і прапорами.

Про звільнення села Давидів Брід повідомили військові 35 бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення селища Велика Олександрівка, а перший заступник голови Херсонської обласної ради показав відео зі звільненого села.

Наразі ЗСУ йдуть у наступ у вказаних двох областях.

Російське видання «Агентство» звернуло увагу на карти міноборони росії, показані під час брифінгу 4 жовтня. На них видно, що війська рф на півночі Херсонщини відступили приблизно на 30 км. Фактично російське відомство визнало великий відступ. Також на картах видно, що окупантів вибито майже з усієї Харківської області.