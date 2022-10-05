Міністр оборони показав мапу контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у своєму Twitter мапу контрнаступу українських військ, на якій можна побачити хронологію звільнення територій Харківської та Херсонської областей.
«Осінній наступ української армії, день за днем. Поки «російський парламент» пʼяніє від марних спроб анексії, наші бійці продовжують йти вперед. Це найкраща відповідь на будь-які «референдуми», «укази», «договори» та пафосні промови», — написав Резніков.
До твіту він додав відео оновлень карти проєкту DeepState, який відслідковує бойові дії та зміни позицій військ рф. Фактично Резніков підтвердив правдивість даних мапи від DeepState.
- Наразі на Херсонщині та Харківщині триває наступ ЗСУ. Тільки на півночі Херсонської області українська армія просунулась на відстань до 20 км.
- Російське видання «Агентство» 4 жовтня звертало увагу на карти міноборони росії, на яких видно, що війська рф на півночі Херсонщини відступили приблизно на 30 км. Фактично російське відомство визнало великий відступ. Також на картах видно, що окупантів вибито майже з усієї Харківської області.