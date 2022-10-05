NYT: США вважають, що за вбивством доньки ідеолога «русского міра» стоїть Україна

Спецслужби США вважають, що за вбивством доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна Дарʼї стоїть Україна.

Про це пише The New York Times із посиланням на доповідь, поширену в Білому домі минулого тижня.

За даними американської розвідки, вибух авто з Дугіною у Москві могли санкціонувати представники українського уряду, проте чи знав про це Володимир Зеленський або Офіс президента — невідомо. Газета зазначає, що Вашингтон не погоджував із Києвом замах на Дугіну та взагалі не знав про цю операцію.

Американські чиновники побоюються, що це вбивство може розширити конфлікт і поставити під загрозу українських діячів. Вони визнають, що загибель Дугіної мала високу символічну цінність, але це жодним чином не вплинуло на хід війни. Американська сторона розчарована відсутністю даних від України щодо її військових планів на території рф.

Водночас американські спецслужби вважають вбивство Дугіної «однією з найсміливіших операцій» Києва на сьогодні. Вона показала, що Україна може дістатися до відомих росіян у них же вдома. Там кажуть, що, найімовірніше, цілились у самого Олександра Дугіна. Виконавці вбивства розраховували на те, що Дугін поїде з дочкою в одному авто.