«Азов» і Нацгвардія спростували заяву фсб щодо підозрюваної у вбивстві доньки ідеолога «руского міра» Дугіна

Національна гвардія України спростувала заяву фсб про нібито причетність полку «Азов» до вбивства доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна Дарʼї.
У заяві Нацгвардії сказано, що громадянка України Вовк Наталія Павлівна, яку в рф назвали виконавицею вбивства Дугіної, ніколи не проходила службу в «Aзові». Окупанти такими твердженнями намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання «Aзову» терористичною організацією, показуючи росіянам «злочини, які вчиняють aзoвці» на території рф.
Сам полк «Азов» також спростовує заяву фсб.
«Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікувала фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна — не має жодного відношення до полку «Азов» та ніколи не належала до нашого підрозділу», — заявили в полку.
Так званий документ назвали черговою «візитівкою Яроша», а сам підрив автівки Дугіної — підготовкою до «трибуналу» над полоненими «азовцями» з «Азовсталі».
«Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо «необхідності» такого судилища», — пояснили в «Азові».
- Увечері 20 серпня в Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому була Дарʼя Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну росії проти України. У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
- Російська фсб звинуватила у вбивстві Дугіної громадянку України Наталю Вовк, яка після підриву авто нібито виїхала з донькою в Естонію.