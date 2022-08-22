Росія звинуватила українку в убивстві доньки ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна

Російська фсб заявила про «розкриття» вбивства Дарʼї Дугіної, чий позашляховик 20 серпня вибухнув на дорозі неподалік Москви.

Про це повідомляють у центрі громадських звʼязків фсб, пише ТАСС.

За їхніми даними «виконавицею злочину є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, яка прибула до росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною».

У спецслужбі стверджують, що «злочин підготували та вчинили українські спецслужби».