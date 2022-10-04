КНДР визнала російські «референдуми» та анексію українських областей

Влада Північної Кореї визнала проведені росією «референдуми» на окупованих територіях України, а також подальшу анексію українських областей. Там традиційно звинуватили США у війні.

Про це говорить їхнє державне інформагентство ЦТАК.

«З 23 по 27 вересня у «донецькій та луганській народних республіках», Херсонській та Запорізькій областях проведено «референдум» відповідно до Статуту ООН, який визначив принцип рівності народу та його права на самовизначення. А також він проведений у легальний спосіб і таким порядком, щоб у ньому повністю відображалася воля місцевих жителів, і більшість виборців підтримали входження до складу росії», — вважають у МЗС Північної Кореї.

Там зазначили, що «виявлять повагу» до «волевиявлення» жителів окупованих територій України та підтримують позицію російського уряду про «приєднання» їх до росії.

«Втручатися у внутрішні справи незалежних країн і зазіхнути на їхні легальні права шляхом використання РБ ООН з метою підтримання гегемоністського «однополярного світу», — це улюблений прийом США, а світ багато разів спостерігає такі американські дії незаконного характеру не лише у XX столітті, а й у ХХІ столітті. США розвʼязали агресивні війни проти суверенних держав, включаючи Югославію, Афганістан та Ірак, але вони жодного разу не були поставлені під сумнів РБ ООН», — заявили в КНДР.