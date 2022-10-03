ЄС скоординовано викликав російських послів на тлі анексії українських територій

Європейський Союз після указу путіна про анексію українських територій скоординовано викликав російських послів у державах-членах ЄС.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітера Стано.

«У відповідь на останні кроки Росії, яка ще більше посилює свою агресію проти України — з фіктивними референдумами та незаконною анексією українських територій, — ЄС скоординовано викликав російських послів у країнах-членах Євросоюзу та в інституціях ЄС», — сказав Стано і додав, що посла росії в ЄС викликали до Брюсселя в понеділок вдень.

Цим рішенням вони висловлюють рішуче засудження незаконної анексії.