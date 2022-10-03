Євросоюз викликав до Брюсселя представника росії через анексію територій України

Європейський Союз викликав до Брюсселя головного представника росії через рішення рф анексувати захоплені території України.
Про це в коментарі AFP заявив речник Єврокомісії Петер Стано.
Він заявив, що це скоординований крок із засудження незаконної анексії «у межах усього ЄС». Подробиці виклику російського дипломата Стано не уточнив. Також не відомо, кого саме викликали, оскільки постійний представник рф при ЄС Владімір Чіжов пішов з посади у вересні.
- 30 вересня путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. 3 жовтня російська держдума ратифікувала «договори» про анексію окупованих територій України.
- На цьому тлі європейські країни, зокрема Бельгія, Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо, почали викликати російських дипломатів. Литва взагалі висилає тимчасового повіреного рф.