Влада Києва просить містян носити маски у публічних місцях через зростання захворюваності на COVID-19

У звʼязку із стрімким зростанням рівня захворюваності на коронавірус міська влада Києва закликає містян носити маски у публічних місцях. Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 метра між відвідувачами», — йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, кількість хворих на коронавірус у столиці стрімко зростає. Протягом тижня (з 26 вересня до 2 жовтня) у Києві виявили 2 515 хворих, 242 людини потрапили до лікарень, 22 людини померли.