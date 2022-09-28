В Україні зростає кількість госпіталізацій COVID-хворих. МОЗ закликає вакцинуватися

В Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус до кінця вересня й на початку жовтня. МОЗ закликає людей якомога швидше вакцинуватися, оскільки всі препарати є в наявності.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону повідомив, що наразі МОЗ зафіксував зростання захворюваності в Україні на 20%.

В середньому за тиждень фіксується близько 40—45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіло близько шести тисяч дітей.

«Ситуація є прогнозованою, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однакову періодичність. Поступово зростає кількість госпіталізацій, і зараз із 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч», — зауважив Кузін.

Летальні випадки, як пояснює Кузін, не є частими, однак все одно фіксуються.

З початку пандемії в Україні вакцинувалися 16 млн людей, що становить близько 55% від тієї когорти, яка необхідна.

«Другу бустерну дозу станом на зараз зробили майже 31 тисяча українців, і насправді це дуже правильне рішення, оскільки друга бустерна доза захищає від важкого перебігу та ризику померти. Зараз є вакцини в наявності, тому я б закликав українців зробити щеплення максимально швидко», — зауважив Кузін.