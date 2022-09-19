Нова хвиля коронавірусу: у МОЗ запевняють, що карантин в Україні вводити не будуть

У Міністерстві охорони здоровʼя запевняють, що не будуть вводити загальнонаціональний карантин через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Там зазначають, що регіони матимуть право самостійно вводити різні обмеження.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Укрінформ.

«За можливості МОЗ радить застосовувати ті чи інші профілактичні або протиепідемічні обмеження. На національному рівні не планується впроваджувати загальнонаціональний локдаун або якісь заходи з обмеження, але тим не менш на рівні областей в залежності від безпекової, епідеміологічної ситуації можуть застосовуватися ті чи інші профілактичні заходи з протидії ковіду», — пояснив він.

За його словами, у регіонах можуть вводити маскові режими в місцях скупчення людей, у громадському транспорті та в медичних закладах. Це зменшить поширення хвороби, тому в МОЗ закликають запроваджувати такі правила.