У Тернополі відновлюють обовʼязкове носіння масок

У Тернополі з 22 вересня відновлюється обовʼязковий масковий режим у громадських місцях і місцях масового скупчення на тлі зростання захворюваності на коронавірус.

Відповідне рішення прийняте на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Носити маски необхідно буде під час поїздок у громадському транспорті, перебування у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та в релігійних установах.

Носити маски зобовʼяжуть водіїв та кондукторів громадського транспорту. Також вводиться щоденна дезінфекція транспорту. Під час богослужінь у храмах потрібно дотримуватись маскового режиму та інших санітарних вимог (одноразовий посуд, засоби дезінфекції).

У школах рішення щодо запровадження маскового режиму прийматимуть директори на підставі показників рівня захворюваності.

Тернопіль — перше місто, у якому запроваджують масковий режим та додаткові карантинні обмеження після початку повномасштабного вторгнення військ росії.