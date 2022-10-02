WP: Путін обміняв «азовців» на медведчука через його лояльність, фсб була проти

Президент росії путін схвалив минулий великий обмін полоненими з Україною попри заперечення фсб, яка розуміла негативні репутаційні наслідки. Лідер рф приділив велику увагу захисту депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука, якого в Україні звинувачують у державній зраді.
Про це пише The Washington Post з посиланням на американських і українських чиновників, знайомих з цим питанням.
Високопосадовець Держдепартаменту назвав звільнення медведчука показовим, оскільки рф погодилась віддати Україні за нього бійців і командирів полку «Азов», яких у рф таврували «жорстокими нацистами». Навіть російські пропагандисти були вкрай здивовані таким обміном.
Ендрю Вайс, дослідник росії та автор майбутньої біографії путіна, сказав, що обмін медведчука збігається з практикою путіна щодо «заохочення лояльності».
«Відомо, що у путіна є сентиментальна схильність і він залишається вірним людям, термін [політичної] придатності яких минув», — сказав він.
- У ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що досудове розслідування щодо медведчука завершено до обміну з росією. У СБУ заявили, що його обмін не перешкоджає подальшому судовому розгляду і ухваленню рішень суду.