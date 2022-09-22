СБУ розповіла, які агентурні мережі викрили під час розслідування справи віктора медведчука

Служба безпеки України під час розслідування справи віктора медведчука виявила інформацію про російські агентурні мережі, а також затримала причетних до них.

Деталі на брифінгу 22 вересня повідомив в. о. голови СБУ Василь Малюк.

Так, викрили агентурну мережу так званого «Професора», яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти збирали та передавали російським спецслужбам інформацію. Також під час розслідування затримали «крота» — посадовця Кабінету міністрів, керівника одного з відділів, який передавав росії секретну інформацію, його вже відправили до вʼязниці на 12 років.

Також на території Хмельниччини та Івано-Франківщини викрили агентурну мережу, яка не тільки збирала інформацію, але й готувалась до створення там відповідних квазіреспублік. Крім цього, СБУ попередила встановлення прослушки в кулуарах Верховної Ради.

Василь Малюк наголосив, що обмін медведчука на полонених українців не перешкоджає подальшому судовому розгляду і ухваленню рішень суду.