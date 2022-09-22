Генпрокурор: Розслідування щодо медведчука завершено, всі його свідчення задокументовані

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що досудове розслідування щодо підозрюваного у держзраді колишнього депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука завершено до обміну з росією.
Про це він написав у Facebook.
«В обмін на життя та свободу наших захисників Україна віддала медведчука. Досудове розслідування щодо нього завершено. Свідчення медведчука задокументовані. Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається росія», — зазначив генпрокурор.
Він додав, що влада памʼятає про всіх полонених і працює над обміном «всіх на всіх». «Зі свого боку, з боку Офісу генерального прокурора докладаємо максимум зусиль для повернення додому наших героїв», — додав Костін.
- В ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.