WP: Олігарх Абрамович був посередником в обміні полоненими

Російський олігарх Роман Абрамович брав участь в останньому великому обміні полоненими між Україною і росією. Він був посередником і тісно спілкувався з директором фсб олександром бортніковим і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Протягом кількох місяців Абрамович літав до Ер-Ріяду (Саудівська Аравія) і Москви в межах перемовин щодо обміну полоненими. Він проводив зустрічі з бортніковим і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, повідомляючи Єрмака про їх перебіг.