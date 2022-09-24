«Гуманітарні мотиви». У Саудівської Аравії пояснили участь в обміні полонених іноземців

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан аль Сауд пояснив участь його країни в перемовинах із рф щодо звільнення полонених з «Азовсталі» гуманітарними мотивами.
Про це він розповів в інтервʼю ВВС.
«Ми були в контакті з усіма зацікавленими у цій ситуації країнами. Мотивація, як я вже сказав, полягала в тому, щоб досягти гуманітарного прориву. Я думаю, ми його досягли», — заявив він, додавши, що переговори почалися в кінці квітня.
Міністр розповів, що дві угоди щодо обміну (іноземців і українських військових) були пов’язані.
«Це було необхідно, щоб досягти прориву в справі цих десятьох іноземних громадян — для того, щоб відбулася друга угода. І другий обмін відбувся лише після того, як названі десять іноземців прибули на територію Саудівської Аравії. Підтвердження цього факту дало змогу здійснити й інший обмін», — сказав принц.
Він додав, що статус відносин Саудівської Аравії з рф допоможе в наступних подібних угодах.
При цьому міністр заперечив твердження, що Саудівська Аравія пішла на це, аби спробувати відновити стосунки із Заходом після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.
- В ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії.