Росія вдарила по Дніпру з «Іскандерів», одна людина загинула

Уночі росія обстріляла місто Дніпро з «Іскандерів»: одна людина загинула і п’ятеро поранені. Про це вранці 30 вересня повідомив глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російські ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

Крім цього, вночі росія обстрілювала і Дніпропетровську область. Так, по Нікопольському району окупанти гатили з «Градів» та важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді пошкоджені промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Люди не постраждали.