У Дніпрі знайшли фрагменти тіла ще однієї вбитої ракетою дитини

Кількість жертв російської атаки по Дніпру 29 вересня зросла до чотирьох. На місці ракетного удару рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни вбили двох дорослих і двох дітей — 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку», — зазначив він.

Мешканці сусідніх будинків повідомили кореспондентці «Бабеля», що загиблі були членами однієї родини. Російська атака вбила бабусю, маму та двох дітей. Батько дітей у цей час був на роботі.

У ДСНС показали фото наслідків обстрілу.