Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, є загиблі

Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, загинули троє людей, серед них одна 12-річна дівчинка, яку дістали з розбитого дому.

Про це вранці 29 вересня повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Пʼятеро людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей.

У місті повністю зруйновані кілька приватних осель, пошкоджені понад 60 приватних і кілька багатоповерхових будинків, а також понівечені ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.