Україна отримала €500 мільйонів грантових коштів від ЄС на гуманітарну сферу

Уряд України отримав €500 млн мільйонів грантової допомоги від Євросоюзу в рамках підписаного 5 вересня Контракту з розбудови держави та посилення стійкості (ІІІ).
Про це повідомляється на сайті уряду.
Кошти підуть у держбюджет. Їх використають на фінансування найактуальніших видатків, зокрема на соціальну та гуманітарну сфери.
Частину грошей витратять на безперебійне виробництво сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі за рахунок доступу малих фермерських господарств до оборотного капіталу.
- 15 вересня Європейський парламент підтримав рішення ЄС виділити Україні €5 мільярдів фінансової допомоги. Це друга частина загального пакета допомоги на €9 мільярдів.
- У той же день Україна отримала перші €500 мільйонів негайної допомоги від Європейського інвестиційного банку на ремонт інфраструктури.