Європарламент погодив виділення Україні €5 млрд фінансової допомоги

Європейський парламент підтримав рішення ЄС виділити Україні €5 мільярдів фінансової допомоги. Це друга частина загального пакета допомоги на €9 мільярдів.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

«Потреби України у зовнішньому фінансуванні швидко зросли через російське вторгнення. Крім величезних збитків, завданих дорогам, мостам, фабрикам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків», — зазначили там.

За рішення виділити кошти проголосували 534 депутати, 30 були проти та 26 утрималися.

Це буде другим і найбільшим траншем із загального пакета допомоги на €9 мільярдів. Раніше з цього пакета Україна отримала лише мільярд.

У Європарламенті наголошують, що попри багато обіцянок фінансової підтримки Україна все ще потребує близько €9,8 мільярда для покриття дефіциту бюджету.