Байден попросить Конгрес виділити понад $11 мільярдів на допомогу Україні

Президент США Джо Байден попросить Конгрес виділити $11,7 мільярда для військової та фінансової підтримки України.

Про це повідомляє Reuters.

Запит на надзвичайне фінансування також включатиме $2 мільярди для «усунення впливу війни росії в Україні на постачання енергоресурсів до США».

Запит надійшов напередодні завершення 2022 фінансового року, 30 вересня. Конгрес ще не ухвалив держбюджет Штатів на 2023 рік. Очікується, що члени Конгресу можуть схвалити ці пропозиції Байдена, аби мати час для обговорення більш комплексного проєкту держбюджету.

Запити Білого дому також включатимуть $3,9 мільярда на фінансування боротьби зі спалахом вірусу мавпячої віспи та $6,5 мільярда на допомогу після стихійних лих.