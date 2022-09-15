Україна отримала €500 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку на ремонт інфраструктури

Україна отримала перші €500 мільйонів негайної допомоги від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для задоволення невідкладних потреб.
Про це йдеться в повідомленні ЄІБ.
«Україна отримала перші виплати з нашого пакета термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на €1,59 мільярда, підготовленого в тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби», — заявили в ЄІБ.
Ці кошти мають допомогти уряду України покрити першочергові короткострокові потреби у фінансуванні та забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Ремонт залізничної мережі, доріг і мостів дозволить Україні забезпечити перевезення людей, товарів і зерна. Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, ці життєво важливі заходи мають допомогти українській економіці відновитися та покращити звʼязок із Європейським Союзом.
- Міжнародний валютний фонд виділив Україні $1,4 мільярда додаткової підтримки.
- Україна отримає близько $530 мільйонів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти, зокрема, підуть на зарплати рятувальників, освітян, медиків, а також на пенсійні виплати та соціальну допомогу.