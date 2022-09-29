У Маріуполі бюджетників зобовʼязали здати український паспорт та отримати російський

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі всіх бюджетників зобовʼязали до 1 січня здати паспорт громадянина України та отримати російський.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Учора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками всі освітяни, медики та «бюджетники» в період з 1 жовтня до 1 січня зобовʼязані отримати російські паспорти. До того ж, на відміну від пересічних громадян, їх зобовʼязали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично їх зачиняють в місті», — зазначив Андрющенко.

Нині в Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів, а до вторгнення там жили приблизно близько 500 тисяч людей.