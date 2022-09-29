У Маріуполі бюджетників зобовʼязали здати український паспорт та отримати російський

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі всіх бюджетників зобовʼязали до 1 січня здати паспорт громадянина України та отримати російський.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
«Учора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками всі освітяни, медики та «бюджетники» в період з 1 жовтня до 1 січня зобовʼязані отримати російські паспорти. До того ж, на відміну від пересічних громадян, їх зобовʼязали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично їх зачиняють в місті», — зазначив Андрющенко.
Нині в Маріуполі залишаються понад 100 тисяч жителів, а до вторгнення там жили приблизно близько 500 тисяч людей.
- У Маріуполі окупанти почали «мобілізовувати» людей. Рішення вони обґрунтовують тим, що Маріуполь «входитиме до складу» рф згідно з «результатами» псевдореферендуму.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Вони триватимуть до 27 вересня.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.