У Маріуполі росія може мобілізувати понад 10 тисяч чоловіків

Понад 10 тисяч чоловіків ризикують бути мобілізованими в окупованому росією Маріуполі.

Про це на брифінгу повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

«Якщо говорити про кількість людей — скільки у Маріуполі може потрапити до лав так званого війська російської федерації, або так званої днр, то це більш як 10 тисяч чоловіків, які сьогодні перебувають в небезпеці», — сказав мер.

Він зазначив, що з кожним днем виїхати з міста стає все складніше.

«Ми бачимо по статистиці, що, якщо ще тиждень тому виїжджало до України десь 80—120 людей на добу, то зараз, за минулу добу, виїхали з Маріуполя вісім людей. Тобто це свідчить про те, що Маріуполь закривають», — сказав Бойченко.

За його словами, люди, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, потрапляють в небезпеку, тому що загарбники нікого жаліти не будуть.

«Вони сьогодні не жаліють своїх людей, як вони жалітимуть людей, яких вони вбивали з початку цієї війни. Вони ж зупинилися на порозі міста і потім почали артилерією, авіацією нищити місто. Тобто, вони направлять цих людей до мобілізації, а потім на фронт, і будуть використовувати їх як мʼясо. На жаль, це так уже відбувається», — констатував міський голова.