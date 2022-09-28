Буданов: Україна працює над обміном полонених за формулою «всіх на всіх»

Українська влада веде з росією переговори про обмін військовополонених за формулою «всіх на всіх».

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Буданов, який також очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, зустрівся з рідними полонених захисників України та громадськими організаціями. Він наголосив, що робота над обмінами полонених не припиняється, тривають переговори щодо обміну «всіх на всіх» і робота над окремими обмінами.

«Обмін військовополоненими — процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності до реабілітації та відновлення», — сказав керівник ГУР.