Буданов: Україна працює над обміном полонених за формулою «всіх на всіх»

Українська влада веде з росією переговори про обмін військовополонених за формулою «всіх на всіх».
Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Буданов, який також очолює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, зустрівся з рідними полонених захисників України та громадськими організаціями. Він наголосив, що робота над обмінами полонених не припиняється, тривають переговори щодо обміну «всіх на всіх» і робота над окремими обмінами.
«Обмін військовополоненими — процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності до реабілітації та відновлення», — сказав керівник ГУР.
- У ніч на 22 вересня Україна провела обмін полоненими з росією. Україна повернула 215 захисників Маріуполя, серед яких командири полку «Азов», а росії віддала кума путіна віктора медведчука та 55 російських військових.
- Вдень 21 вересня стало відомо, що російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.
- Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже вісім годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один із етапів), Туреччині та Саудівській Аравії. Пʼятеро командирів захисників Маріуполя — Денис «Редіс» Прокопенко, Святослав «Калина» Паламар, Сергій «Волина» Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега — залишатимуться в Туреччині.