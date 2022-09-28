Напередодні візиту віцепрезидента США до Сеулу КНДР запустила дві балістичні ракети

Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності 28 вересня біля свого східного узбережжя. Це сталося за день до візиту віцепрезидента США Камали Гарріс до Сеулу.
Про це повідомило агенство Reuters.
За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, ракети полетіли з району Сунан у Пхеньяні між 18:10 та 18:20. Снаряди подолали близько 360 км, досягнувши висоти 30 км.
«Провокації Північної Кореї ще більше зміцнять південнокорейсько-американські можливості стримування та реагування та лише поглиблять ізоляцію [Північної Кореї] від міжнародного співтовариства», — йдеться в заяві південнокорейських військових.
Берегова охорона Японії також повідомила про ймовірне випробування північнокорейської балістичної ракети. Міністр оборони Тоширо Іно засудив такі дії як «неприйнятні».
«Серія дій Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет, становить загрозу для миру та безпеки Японії, регіону та міжнародного співтовариства», — сказав він.
- 17 серпня Північна Корея випустила дві крилаті ракети з міста Ончхон на західному узбережжі країни. Запуски відбулися через день після того, як Сеул і Вашингтон розпочали чотириденні спільні навчання в рамках підготовки до польових тренувань Ulchi Freedom Shield, які триватимуть із 22 серпня по 1 вересня.
- 22 серпня Південна Корея та США розпочали свої наймасштабніші військові навчання за останні роки. Таким чином там хочуть підготуватися до нових ракетних випробувань Північної Кореї.
- 25 вересня Північна Корея випустила одиночну балістичну ракету малої дальності у бік моря.