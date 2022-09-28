Bloomberg: ЄС може заборонити своїм громадянам займати найвищі посади в російських держкомпаніях

У Європейському Союзі розглядають пропозицію Німеччини заборонити громадянам ЄС займати високооплачувані посади в російських державних компаніях.

Про це пише Bloomberg.

Якщо це обмеження офіційно представить Європейська комісія та підтримають усі країни ЄС, то воно торкнеться колишнього канцлера Німеччини Ґерхарда Шредера.

За даними німецьких ЗМІ, зараз Шредер є головою комітету акціонерів «Північного потоку» (Nord Stream AG), який належить російській компанії «Газпром».

Інші колишні посадовці країн ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли зі складу правління кількох російських компаній після повномаштабного вторгнення рф в Україну.