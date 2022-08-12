Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер через суд вимагає повернути привілеї, які відібрали, імовірно, через дружбу з путіним

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на Бундестаг із вимогою повернути йому відібрані привілеї. Їх забрали, ймовірно, через тісні звʼязки з росією.
Про це повідомила німецька газета Die Welt із посиланням на коментар адвоката.
«Рішення Бюджетного комітету Бундестагу урізати кошти Шредера на утримання його офісу в Бундестазі та призупинити роботу офісу є незаконним. [...] Такі рішення більше нагадують абсолютистську князівську державу з точки зору того, як вони ухвалюються, і не повинні тривати в демократичній правовій державі», — заявив захисник колишнього канцлера.
У травні німецький парламент позбавив Шредера офісу та співробітників у Бундестазі, які оплачуються за рахунок федерального бюджету — минулого року на це пішло понад €400 тисяч. Пенсію в розмірі €8 300 та особисту охорону Шредеру залишили. Формальна причина такого рішення — Шредер не використовує доступні йому приміщення та ставки працівників. Однак, як писали ЗМІ, насправді депутати Бундестагу незадоволені тісними звʼязками Шредера з росією, і це «шкодить репутації Німеччини на міжнародній арені». Канцлер Олаф Шольц привітав тоді це рішення як «логічне».
- На початку березня, після російського вторгнення в Україну, Шредер літав до Москви на зустріч зі своїм давнім другом путіним і заявив, що той зацікавлений у припиненні війни, «але це не так просто». За це його розкритикували в Німеччині, а Європейський парламент запропонував включити Шредера у санкційний список.
- 20 травня стало відомо, що Шредер йде з посади голови ради директорів «Роснєфті», яку він обіймав з 2017 року. Через кілька днів колишній канцлер Німеччини відхилив пропозицію «Газпрому» увійти до складу його ради директорів.