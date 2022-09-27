Bloomberg: Європі вистачить газу цієї зими навіть за умови припинення поставок із росії

Європа зможе прожити без російського газу цієї зими, якщо рф раптово припинить поставки. Для цього їй потрібно буде імпортувати на 40% більше скрапленого газу, ніж торік.
Про це пише Bloomberg.
Видання зазначає, що Європа має можливості наростити закупівлю у таких масштабах. Вона також наступного літа зможе придбати на 14% більше газу, ніж зазвичай, щоб відновити втрачені запаси.
Попри падіння попиту через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб покрити повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.
Основний сценарій передбачає, що погодні умови відповідатимуть середнім показникам за останні 10 років. За відсутності постачання російського газу, очікується, що Європа імпортує 40 млн т скрапленого газу цієї зими і трохи більше влітку для поповнення запасів. Це залишить 12 млн т обсягу для Азії. Але якщо в Азії буде холодна зима, то це збільшить конкуренцію за газ у світі і призведе до зростання цін.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Обидва газопроводи майже не працюють та не перекачують газ із росії до Європи. «Північний потік — 2» через вторгнення російських військ до України так і не запустили, а от «Північний потік» улітку майже повністю зупинили нібито через знайдені неполадки. Газ із російських газопроводів потрапив у Балтійське море.
- Німецька газета Tagesspiegel з посиланням на представника влади повідомила, що ушкодження на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2», ймовірно, сталися внаслідок цілеспрямованих атак. В уряді Німеччини розглядають дві версії — перша, що газопроводи пошкодила Україна, а друга, що це справа росії, щоб звинуватити в диверсії Україну.