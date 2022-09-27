Канцелярия премʼєра: Польща не пускатиме росіян, які втікають від мобілізації. Але є винятки

Керівник канцелярії премʼєр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що Польща повністю не закриватиме кордони для громадян рф, які хочуть уникнути мобілізації. Однак до країни пускатимуть далеко не всіх.

Про це повідомляє Польське радіо.

За словами Дворчика, до Польщі зможуть потрапити ті росіяни, які зазнали репресій через політичні переконання чи боротьбу за права людини в рф.

«Ми не допускаємо вʼїзд громадян росії, які досі підтримували режим путіна, а коли зʼявилася перспектива опинитисяи на фронті, стають великими демократами та планують покинути росію. Ми точно не будемо підтримувати таких людей», — сказав Дворчик.