Мобілізація в рф: кремль засекретив кількість призовників в указі путіна

Російська влада засекретила 7 пункт указу путіна про часткову мобілізацію, який стосується кількості призовників.
Як пише Meduza, у версії указу, опублікованій на сайті кремля, 7 пункт просто пропущено. А у версії указу, розміщеній на сайті для офіційного опублікування нормативних актів, сказано, що це пункт «для службового користування».
Спікер путіна пєсков у коментарі пропагандистському ТАСС підтвердив, що 7 пункт стосується кількості призовників.
«Дійсно, він [7 пункт] для службового користування, тому я не можу його розкрити [...]. Єдине, що можу сказати: сергій кужугетович шойгу у своєму інтервʼю сказав: 300 тисяч осіб. Ось там ідеться про кількість до 300 тисяч осіб», — сказав пєсков.
- 21 вересня путін у своєму зверненні оголосив про часткову мобілізацію для війни проти України. Міністр оборони рф заявив, що мобілізують 300 тисяч осіб нібито з запасу і резервів, проте низка аналітиків каже, що до війська призовуть набагато більше людей.
- Також путін підтримав псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив ядерною війною за напад на «землі росії».
- Після цього в рф впав курс рубля, а російські активи продовжили дешевшати. За кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі, Єревану та інших доступних міст.