В Одеській області затримали російського агента, який наводив удари дронів-камікадзе

В Одеській області затримали чоловіка, який для росії розвідував переміщення українських військових та розташування обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це Служба безпеки України повідомила 27 вересня.

Так, чоловік збирав інформацію про місця базування підрозділів оборони ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки. Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів та обʼєктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання. Інформацію чоловік передавав окупантам через анонімний Telegram-канал у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом. Росія планувала використати ці дані для ударів крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

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Затриманий — мешканець міста Рені, якого завербували російські спецслужби після 24 лютого. У поле зору росіян він потрапив через свої прокремлівські погляди, які активно афішував серед оточуючих. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, його вже заарештували.