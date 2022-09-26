Reuters: Група країн-членів ЄС наполягає на введенні обмеження на ціну російського газу

Група країн-членів ЄС планує цього тижня закликати Брюссель розпочати перемовини про введення обмеження ціни на російський газ. Вони хочуть тиснути на Єврокомісію з цього питання.

Про це пише Reuters із посиланням на проєкт документа.

Зацікавлені країни планують відправити до Брюсселю офіційного листа з проханням внести пропозиції щодо запровадження такого обмеження на найближче засідання Ради ЄС.

У Євросоюзі вважають, що листа підпишуть близько 10 країн, серед яких є Польща, Греція, Італія, Бельгія та Мальта.

Однак є і держави, які виступають категорично проти введення обмеження ціни. Нідерланди, Німеччина та Данія вважають, що введення такого обмеження поставить під загрозу стабільність поставок газу до ЄС цієї зими.